Ростов-на-Дону, , 20:36 — REGNUM В Ростовской области с 25 мая откроют магазины непродовольственных товаров. Соответствующие изменения внёс в постановление №272 донской губернатор Василий Голубев 22 мая. Однако при этом должен быть соблюдён ряд условий, передаёт ИА REGNUM.

Как уточняется в документе, торговые точки могут возобновить работу при условии наличия в ассортименте хотя бы одной группы товаров из списка товаров первой необходимости. Кроме того, вход в магазин должен осуществляться с улицы, а площадь помещения не должна превышать 400 квадратных метров. Торговые центры пока по-прежнему находятся под замком.

ИА REGNUM напоминает, что первым этапом смягчения ограничительных мер на Дону стало открытие продовольственных ярмарок, возобновление работы МФЦ и территориальных центров занятости, а также оказание плановой медпомощи.

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