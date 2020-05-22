Курск, , 20:09 — REGNUM В Курской области началась работа по трудоустройству, в том числе временному, потерявших во время пандемии работу курян. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областной администрации.

Граждан трудоустраивают на сельхозпредприятия, а также на предприятия строительного и промышленного комплекса.

По словам председателя регионального комитета АПК Ивана Музалева, уже готовы привлечь более 300 человек на различные работы, в том числе и сотрудников без соответствующей квалификации.

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