Рим, , 19:51 — REGNUM

В пятницу, 22 мая, власти Италии начали выплату «экстренных» пособий гражданам, которые лишились дохода из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею ограничительных мер.

Граждане уже могут подавать заявки в режиме онлайн. Сумма выплат составит от 400 до 800 евро. По данным властей, ею смогут воспользоваться около двух миллионов человек.

В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 22 мая, умерли 32 616 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 130. Днём ранее количество умерших выросло на 156. Выздоровели 136 720 человек, за день этот показатель увеличился на 2160 (днем ранее — на 2278). Число подтвержденных носителей увеличилось на 652 (днем ранее — на 642). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 228 658. В настоящее время заражены 59 322 человека — на 1638 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже около месяца.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц простоя обойдется экономике в 2−3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, предполагается, что аналогичное пособие будет выплачено еще раз, также самозанятые могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись, по разным оценкам, от 3 до 4 миллионов человек. Заведения общественного питания могут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности. С 18 мая почти все предприятия и организации (включая магазины, рестораны и предприятия общественного транспорта) могут возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности (социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты). Сообщение между регионами страны возобновится 3 июня, тогда же будут открыты границы Италии.