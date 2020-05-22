Пермь, , 19:49 — REGNUM Глава Минпромторга России Денис Мантуров высоко оценил опыт Пермского края по перепрофилированию предприятий под потребности страны. Он предложил масштабировать пермский опыт, сообщает пресс-служба главы региона.

Прикамье он посетил 22 мая с рабочим визитом и ознакомился с работой «Суксунского оптико-механического завода». Это предприятие является одним из 50 в крае, которое перепрофилировало деятельность. В частности, оно выпускает защитные медицинские очки. Мантуров высоко оценил скорость перепрофилирования.

«Подобные предприятия необходимо расширять и тиражировать», — сказал чиновник.

Он также уточнил, готово ли предприятие к масштабному развитию и каким образом могут помочь краевые власти. Врио главы Прикамья Дмитрий Махонин со своей стороны предложил под развитие завода площадку строящегося индустриального парка «Култаево» либо одного из технопарков.