Нарьян-Мар, , 19:03 — REGNUM В 1 квартале расходы бюджета Ненецкого автономного округа превысили доходы на 600 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания НАО.

По данным заксобрания, к 1 апреля 2020 года бюджет исполнен по доходам в размере 4 млрд рублей, по расходам — 4,6 млрд рублей. Окружной бюджет исполнен с дефицитом порядка 600 млн рублей. Государственный долг НАО к 1 апреля составил 1,6 млрд рублей.

Налоговые доходы за первый квартал 2020 года составили 2,5 млрд рублей. В общем объёме доходов окружного бюджета основную долю налоговых поступлений составили: налог на имущество организаций — 1,58 млрд рублей; налог на прибыль организаций — 500 млн рублей; налог на доходы физических лиц — 348 млн рублей.

В структуре расходов наибольший удельный вес составили следующие направления: «Национальная экономика» — 1,2 млрд рублей, «Образование» — 1 млрд рублей, «Социальная политика» — 800 млн рублей, «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 520 млн рублей, «Здравоохранение» — 340 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Ненецкого АО может недополучить почти 7 млрд рублей из-за падения цен на нефть.