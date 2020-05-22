Нижний Новгород, , 18:21 — REGNUM 200 участков дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать в Нижегородской области в этом году, — сообщает пресс-служба правительства региона.

На 68 дорожных объектах работы уже начались. На 4 участках фрезеруют старое дорожное покрытие, на 42 укладывают новое, на остальных ведутся подготовительные работы.

В производстве асфальтобетонных смесей и для проведения ямочного и карточного ремонтов задействовано почти 60 предприятий области. По словам министра транспорта и автомобильных дорог региона Павла Саватеева, асфальтобетонные заводы работают в полную силу, зимой они прошли техническое обслуживание и модернизацию, предприятия укомплектованы оборудованием и материалами.

В этом году в Нижегородской области приведут в порядок 878,4 км автомагистралей. Это на 116 км больше, чем в прошлом.