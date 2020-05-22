Рига, , 18:20 — REGNUM Финансовый институт Swedbank в мае провёл опрос жителей Латвии об их готовности поддержать местного производителя в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом пишет 22 мая портал Dienas Business.

Согласно результатам опроса, 94% респондентов уверены, что обществу необходимо поддержать местных предпринимателей, оказавшихся в непростой ситуации. При этом лишь 24% опрошенных выразили готовность существенно переплачивать за местную продукцию, причём доходы этой группы людей превышают 1000 евро в месяц.

Отмечается, что 65% респондентов готовы отдать предпочтение латвийской продукции, если цена на товар окажется сравнимой. 29% жителей станы хотели бы поддержать местные компании, однако не могут себе это позволить, так как для них определяющим покупку фактором является цена.

88% опрошенных отдают предпочтение латвийским продуктам, только 30% — хозяйственным товарам латвийского производства, 27% — покупают местные товары для дома и сада, 16% — одежду, 14% — косметику, 8% — аксессуары.

Всего на территории страны было опрошено 752 человека в возрасте от 18 до 74 лет.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.