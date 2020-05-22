Москва, , 17:05 — REGNUM В настоящее время Банку России ничто не мешает начать постепенный процесс снижения ставки, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что у ЦБ РФ есть потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки.

«Инфляция заметно ниже целевого уровня. Валютный рынок достаточно стабилен, и ждать сюрпризов, когда из-за ослабление рубля дорожает импортная продукция, оснований пока нет. Поэтому в небольшом темпе, выдерживая паузу, можно инициировать процесс снижения ставки, — сказал Хестанов. — Время вполне подходящее. Количество представителей крупного бизнеса, которые заинтересованы в понижении ключевой ставки, довольно велико. Опять-таки аналитически трудно оценить, в какой степени Эльвира Сахипзадовна может их игнорировать, но небольшое, хотя бы демонстрационное снижение ставки было бы вполне разумным. Вряд ли это вызовет серьёзные экономические последствия, но было бы позитивно воспринято».

Как пояснил Хестанов, чем дольше длится ситуация частичного замораживания экономики, тем выше вероятность, что ЦБ пойдёт на некоторое снижение ставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина сказала, что ЦБ видит потенциал для снижения ключевой ставки.