Рига, , 16:49 — REGNUM Министерство сообщений Латвии выдало национальному авиаперевозчику, компании АirBaltic новые специальные разрешения на возобновление полётов из Риги в Амстердам, Гамбург, Вену и Дюссельдорф. Об этом пишет 22 мая портал Diena.lv.

По данным журналистов, полёты в Амстердам начнутся с 25 мая, в Гамбург — с 1 июня. Попасть из Риги в Вену можно с 8 июня, в Дюссельдорф — с 9-го июня.

Напомним, на этой неделе компания АirBaltic получила официальное разрешение на возобновление полётов во Франкфурт-на-Майне, Осло, Таллин, Вильнюс, Хельсинки, Мюнхен, Берлин.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.