Рига, , 16:42 — REGNUM Минфин Латвии, выполняя поручение Сейма (парламента) страны, рассмотрел целесообразность присоединения банковского регулятора — Комиссии по рынкам финансов и капитала (FKTK) к Банку Латвии, и выдал положительное заключение. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил министр финансов страны Янис Рейрс на своей пресс-конференции.

«Наша рекомендация в разработанном документе сводится к тому, чтобы начать присоединение FKTK к Банку Латвии», — сказал Рейрс.

По его словам, предложение минфина на следующей неделе рассмотрит правительство страны, после чего документ поступит в соответствующую комиссию Сейма. Если парламент Латвии утвердит заключение минфина о слиянии, то, по словам Рейрса, новый закон о Банке Латвии можно будет разработать и принять в первой половине 2021 года. Само объединение в этом случае состоится в 2022 году, добавил он.

FKTK, как банковский регулятор, была создана в 2001 году, до этого функции надзора за коммерческими банками и всем финансовым сектором выполнял Банк Латвии.