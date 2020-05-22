Рязань, , 16:11 — REGNUM Автоматическую линию цинкования труб открыли 22 мая в Рязанской области на предприятии ООО «Точинвест Цинк». Производство модернизировали благодаря привлечению средств государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятие получило от государственного Фонда развития промышленности Рязанской области 25,2 млн рублей. Средства были направлены на два проекта: модернизирована автоматическая линия цинковая трубы и установлены плавильные печи для переработки цинкосодержащих отходов. Таким образом, была увеличена производительная мощность объекта и снизилась зависимость предприятия от поставщиков цинка.

«В период борьбы с эпидемией коронавируса, в условиях ограничений рязанские промышленные предприятия продолжают работать над улучшением производственных показателей, повышением конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поддержка, которая сейчас предоставляется бизнесу, очень важна. Эти меры работают, и мы делаем всё необходимое для того, чтобы как можно больше организаций могли ими воспользоваться. И то, что в такой сложный для региона период открываются, по сути, новые производства, свидетельствует об определенном оживлении экономики, установлении чёткой тенденции её перезагрузки», — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Трубы предприятия используются в Рязанской области при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».