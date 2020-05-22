Рязань, 22 мая 2020, 16:11 — REGNUM Автоматическую линию цинкования труб открыли 22 мая в Рязанской области на предприятии ООО «Точинвест Цинк». Производство модернизировали благодаря привлечению средств государственной поддержки, сообщает пресс-служба правительства региона.
Предприятие получило от государственного Фонда развития промышленности Рязанской области 25,2 млн рублей. Средства были направлены на два проекта: модернизирована автоматическая линия цинковая трубы и установлены плавильные печи для переработки цинкосодержащих отходов. Таким образом, была увеличена производительная мощность объекта и снизилась зависимость предприятия от поставщиков цинка.
Трубы предприятия используются в Рязанской области при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».