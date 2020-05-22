Москва, , 15:22 — REGNUM Первые клиенты в России получили модели спецсерии John Cooper Works GP от британской компании Mini. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Тираж спецсерии составил всего 3000 экземпляров. Причем российские автолюбители получили право приобрести только 30 моделей спецсерии. Через сутки после старта предзаказов все эти модели были распроданы.

Mini John Cooper Works GP создан на базе одноименного концепта, который был представлен в 2017 году во Франкфурте. Новинка четырехцилиндровый двигатель с технологией Mini TwinPower Turbo. Мощность силовой установки составляет 306 л. с. и 450 Нм крутящего момента. Агрегатируется мотор восьмискоростной спортивной трансмиссией Steptronic.

С 0 до 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,2 секунды. При том, что его максимальная скорость равна 265 км/ч.

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