Ростов-на-Дону, , 15:20 — REGNUM В Ростове-на-Дону займутся содержанием и благоустройством прилегающей к «Ростов-Арене» территории. На эти цели выделено более 73 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Электронный аукцион «на выполнение работ по содержанию (обслуживанию) объектов улично-дорожной сети и объектов озеленения и благоустройства, прилегающих к стадиону «Ростов-Арена», объявило управление благоустройства Кировского района областного центра. Подрядчик будет нести ответственность за состояние территории с момента заключения контракта до 31 декабря 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году на прилегающей к стадиону территории погибли деревья и кустарники. Плачевное состояние зелёных насаждений стало причиной вмешательства в ситуацию надзорных ведомств и судебных разбирательств.

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