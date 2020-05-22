Тбилиси, , 15:08 — REGNUM Грузии нельзя терять «экономические позиции» из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом 22 мая сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время заседания Межведомственного координационного совета, сообщает агентство Report.

Глава грузинского правительства отметил, что нельзя закрываться от других стран, даже если там сложная эпидемиологическая обстановка.

«То, что происходит в Армении и России, является огромным риском. Но это не значит, что мы должны закрыться, не двигаться и вообще ничего не делать», — сказал Гахария.

Он добавил, что в противном случае Грузия может потерять экономические позиции.

Напомним, по данным Грузстата, за первые четыре месяца текущего года товарооборот Грузии снизился по сравнению с таким же периодом прошлого года почти на 12%. А в апреле аналогичный показатель упал на треть.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии назвали «дискриминацией» остановку работы общественного транспорта