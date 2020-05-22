Пекин, , 15:03 — REGNUM Компания SAIC начала отгружать в дилерские автоцентры Китая футуристический электрокар Baojun E300. Об этом сообщает портал Car News China.

Четырёхместное авто имеет необычный экстерьер и минималистичный стиль интерьера.

«Обута» машина в миниатюрные колёса размером 12 дюймов. Автопроизводители снабдили модель выдвижными дверными ручками и стильной светодиодной головной оптикой.

Длина новинки меньше, чем у двухместного Smart Fortwo на 70 мм и равна 2625 мм. Межосевое расстояние машины составляет 1750 мм. При этом по высоте новый электромобиль превосходит Fortwo на 33 мм (1588 мм).

В движение сити-кар приводит 39-сильный электрический мотор, питаемый от батареи на 16,8 кВт-ч. Такая силовая установка позволяет развивать авто скорость в 100 км/ч и преодолевать без подзарядки 260 км.

Ранее совместное предприятие General Motors и SAIC провело премьеру конкурента лифтбэка Skoda Octavia — модели Baojun RC-5, построенной на новой модульной платформе.

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