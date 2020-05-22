Киев, , 14:58 — REGNUM Запасы пшеницы на Украине по состоянию на 1 мая 2020 г. меньше на 16,2% по сравнению с запасами на ту же дату предыдущего года.

Об этом сообщает 22 мая профильный ресурс «УкрАгроКонсалт».

В том числе, отмечает источник, запасы пшеницы у сельхозпроизводителей меньше на 1,4% и у переработчиков — на 33,4%. В абсолютных цифрах данные не приводятся.

Согласно публикации, запасы кукурузы меньше на 28,5%, чем в прошлом году, а вот запасы ячменя оказались больше 10%.

ИА REGNUM напоминает, что 13 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в Раде о наличии шестимесячного запаса пшеницы для внутреннего потребления. Он дал понять, что власти не намерены как-либо ограничивать экспорт.

«Если мы не сделаем сегодня экспорта в тех количествах, в которых должны сделать, при шестимесячном запасе мы получим просто зерно, которое надо будет выбросить на мусорник», — отметил Шмыгаль.