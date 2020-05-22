Москва, , 14:22 — REGNUM Проведение мягкой денежно-кредитной политики в настоящее время основано на благоприятных прогнозах по росту цен в 2021 и 2022 годах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021 и 2022 году может быть ниже 4%. Поэтому мы проводим мягкую денежно-кредитную политику», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что годовая инфляция в 2020 году ожидается в диапазоне от 3,8% до 4,8%.

«Мы думаем, это (пик инфляции) будет где-то летом», — указала она.

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