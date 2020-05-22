Париж, , 14:22 — REGNUM Французская компания Renault может полностью закрыть четыре завода во Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации журналистов агентства, данная мера может быть предложена для уменьшения расходов при выходе из кризисной ситуации, сложившейся из-за пандемии нового коронавируса.

По предварительным данным, под закрытие могут попасть такие заводы, как Dieppe, Les Fonderies de Bretagne и Flins. Вполне возможно, что последнее предприятие будет переоборудовано под изготовление других товаров.

Также отмечается, что изменения в структуре Renault могут произойти и после 28 мая 2020 года, когда своими планами выхода из кризиса и новой стратегией должен поделиться партнер французской марки по альянсу — японская компания Nissan. Не исключено, что партнерство автопроизводителей будет прекращено.

Напомним, по данным Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в апреле текущего года дилеры Renault в РФ реализовали 3135 новых машин — на 75% меньше, чем в апреле прошлого года.

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