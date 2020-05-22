Москва, , 14:24 — REGNUM В России исчерпано ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и увеличением спроса на некоторые товары. Об этом заявила 22 мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано», — сказала председатель Банка России.

Набиуллина отметила, что в последнюю неделю инфляция находилась около нуля, а в последние две недели годовая инфляция чуть превышала 3%. Как сообщало ИА REGNUM, она предположила, что пик годовой инфляции в 2020 году придётся на лето.

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