Калининград, , 14:20 — REGNUM Площадь обустроенных муниципальных морских пляжей за четыре года увеличилась в три раза в пяти муниципалитетах Калининградской области. Об этом 22 мая сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак на оперативном совещании в областном правительстве.

По его словам, в регионе на содержание морских пляжей предоставляется субсидия. С 2015 по 2019 годы на эти цели из бюджета области было выделено 72,6 миллиона рублей. При этом в 2015 — 2017 годах софинансирование расходов муниципалитетами составляло не менее 60 процентов, а в 2018 — 2019 годах этот показатель составил не менее 50 процентов.

Андрей Ермак отметил, что за четыре года работы этой государственной программы площадь обустроенных муниципальных морских пляжей в пяти муниципалитетах увеличилась в три раза и составила порядка 5665 метров. Причем здесь на учтены пляжи, которые обустроили в детских оздоровительных лагерях.

По словам чиновника, сейчас завершаются работы по подготовке к пляжному сезону. На эти цели из бюджета области было выделено десять миллионов рублей.

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