Москва, , 14:03 — REGNUM Новые условия по предоставлению ликвидности банкам не связаны с планами по увеличению бюджетного дефицита. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Наш механизм предоставления ликвидности, и в том числе увеличения сроков на месяц и на год, не связаны с планами правительства по увеличению бюджетного дефицита и привлечения долга. Операции РЕПО на месяц и на год — это дополнительные инструменты предоставления ликвидности банковскому сектору, чтобы он имел возможность лучше управлять своей ликвидностью в таких экстраординарных ситуациях, когда происходит сдвижка структуры и пассивов, и активов по срокам», — заявила Набиуллина.