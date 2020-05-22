Москва, , 13:57 — REGNUM В настоящее время у правительства существует определённое пространство для наращивания долга. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Наша позиция: мы видим, что у нас есть некоторое пространство для наращивания долга. Но рассчитывать на него долгосрочно не следует, и этот запас важно использовать только в таких экстраординарных обстоятельствах, как сложились сегодня», — заявила Набиуллина.

«Безусловно, сама бюджетная политика как таковая и бюджетные расходы — это один из факторов, который мы принимаем во внимание, принимая решение по денежно-кредитной политике», — подчеркнула она.