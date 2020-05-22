Москва, , 13:54 — REGNUM В бюджетное правило не планируется вносить никаких принципиальных изменений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«О самом бюджетном правиле не обсуждается никаких принципиальных изменений, тем более отмены конструкции бюджетного правила. И механизм накопления расходования средств из Фонда национального благосостояния, в зависимости от того, какая у нас цена на нефть и отклонения нефтегазовых доходов от базового уровня, — это всё доказало свою пользу и ценность. Здесь я полностью согласна с Антоном Германовичем, что бюджетное правило показало свою эффективногсть», — заявила Набиуллина.

«Безусловно, при этом идут определённые корректировки, связанные с значительным недопоступлением ненефтегазовых в этом году и временными антикризисными мерами, которые необходимо финансировать. Это потребует некоторого увеличения заимствований по сравнению с первоначальными планами», — указала она.

Ранее Bloomberg сообщил об обсуждении в правительстве вопроса о его приостановке до конца 2021 года для наращивания господдержки экономики. В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов позже указал, что об отмене бюджетного правила речи идти не может.