Москва, , 13:44 — REGNUM В Москве в 2020 году таксопаркам будут компенсированы затраты на лизинговые платежи и кредиты на сумму 283 млн рублей. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Как пояснил вице-мэр столицы Максим Ликсутов, по просьбе перевозчиков в условиях распространения коронавируса будут сделаны послабления для получения средств. Кроме того, сама процедура будет ускорена в два раза.

Ликсутов добавил, что условиям субсидии является отсутствие задолженностей по платежам в день подачи заявки.

«Будем учитывать состояние лишь на 5 марта 2020 года. Это позволит компаниям, которые всегда исправно выплачивали кредиты, получить субсидию, даже если во время пандемии у них были с этим трудности», — сказал он.