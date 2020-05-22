Москва, , 13:30 — REGNUM Ограничительные меры сдерживают как производство, так и потребление, а потому не исключено, что выход из периода противоэпидемических мер может обернуться определённым ростом инфляции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления необходимо дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление. По мере выхода из базы расчётов очень низких месячных значений лета — осени прошлого года, годовая инфляция, скорее всего, возрастёт», — заявила Набиуллина.

Тем не менее действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем эксперты закладывали в апрельский прогноз, отметила она.

«В условиях преобладания в дальнейших дезинфляционных тенденций, у Банка России есть пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики», — указала председатель Банка России.