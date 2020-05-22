Новосибирск, , 13:26 — REGNUM В Новосибирской области в апреле 2020 года снизились цены производителей сельскохозяйственной продукции — по сравнению с мартом на 2,7%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Уточняется, что на продукцию растениеводства цены упалина 5,7%. На продукцию животноводства, напротив, выросли на 1,6%.

Среди продукции растениеводства заметнее всего подешевели томаты — на 42,9%.

При этом, рост цен (на 1,8 - 5,1%) отмечен на большинство зерновых и зернобобовых культур.

Среди продукции животноводства заметно подорожали яйца (на 17,4%), снизились цены на лошадей (на 3,5%