Москва, , 13:25 — REGNUM За последнюю неделю инфляция оказалась приблизительно равна нулю. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«По-видимому, ускорение темпов роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса на товары первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция была стабильной, чуть выше 3%», — заявила Набиуллина.

«Отчасти этому способствует и заметное укрепление обменного курса рубля последние недели на фоне восстановления цен на нефть», — добавила она.

Опросы по инфляционным ожиданиям указывают на то, что в целом сохраняются ожидания о более высокой инфляции, чем в начале 2020 года.