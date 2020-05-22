Москва, , 13:22 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на формирование единой системы принципов обеспечения государственной поддержки высокорискованных технологических проектов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Предусматриваются особенности и условия венчурного или прямого финансирования инновационных и технологических проектов.

Прописывается, что государственная поддержка инновационной деятельности может осуществляться в том числе через институты инновационного развития за счет бюджетных средств.

Прописывается, что плановыми (прогнозными) результатами (эффектами) реализации инновационных и технологических проектов могут являться финансовые, экономические, социально-экономические, научно-технические и (или) иные общественно полезные результаты.

Учитывается неопределенность рыночных и технологических перспектив реализации таких проектов, которая может повлечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов.

При обсуждении во втором чтении предполагаются поправки в Уголовный кодекс, сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов («Единая Россия»).