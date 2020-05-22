Москва, , 13:20 — REGNUM В российской экономике наблюдаются признаки определённого восстановления деловой активности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«В период 8−14 мая доля предприятий, столкнувшихся с отменой или сокращением заказов, незначительно сократилась и остаётся меньше 50%. При этом продолжила повышаться доля компаний, отмечающих недостаток оборотных средств — до 34% с 31% в конце апреля, — и отмечающих сокращение спроса на свою продукцию — 47% против 45% в конце апреля», — заявила Набиуллина.

Вместе с тем Банк России отмечает заметное восстановление объёма платежей, проводимых через платёжную систему Банка России.

«Последние три недели снижение входящих платежей без учёта добычи полезных ископаемых, производства нефтепродуктов и деятельности госуправления — от их нормального уровня держится где-то на уровне 4−5%. Это значительное улучшение по сравнению с падением на 18%, которое мы регистрировали в первые четыре нерабочие недели», — указала она.

«Вероятно это восстановление, в том числе, отражает и общий пониженный уровень активности в первой половине мая прошлого года, с которым мы проводим сравнение, и перераспределение части платежей, отложенных с апрельских нерабочих недель. Но даже с учётом этой оговорки нормализация расчётов в экономике в этом месяце налицо», — добавила председатель Банка России.