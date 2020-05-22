Липецк, , 13:15 — REGNUM В Липецке прокуратура организовала проверку законности при исполнении контракта на реконструкцию и благоустройство территории Нижнего парка. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба ведомства.

Поводом для проверки послужили публикации в СМИ и жалобы липчан на некачественные работы при реконструкции парка. Информацию о результатах проверки обещают разместить на сайте прокуратуры области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, реконструкция Нижнего парка началась в 2019 году. В декабре он оказался в центре скандала: в интернет выложили видео, которое мэр Липецка Евгения Уваркина сняла для закрытого чата с подрядчиками. Там она в нецензурно комментировала ход работ, отстающих от графика. Парк обещали открыть 1 мая 2020 года, однако этого не произошло. Парк не только закрыт для посетителей из-за режима самоизоляции.

Как сообщает Gorod48, часть работ, выполненных в конце 2019 года, подрядчикам пришлось переделывать из-за ненадлежащего качества. Тротуарную плитку, асфальтобетонное покрытие и освещение в парке подрядчиков обязали переделать к апрелю, но сроки не были соблюдены из-за коронавируса и нерабочих дней.