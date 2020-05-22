Москва, , 13:14 — REGNUM Пандемия коронавируса кардинально и надолго подорвала спрос на углеводороды, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«На пике его падения в апреле 2020 года снижение потребности в нефти в мире оценивались в 25−30%. В целом по 2020 году предполагается сокращение потребления нефтепродуктов на 10−11%. Для нефтяных компаний это двойной удар.

Во-первых, со стороны двукратного падения экспортных цен с $70 в начале года до $ 35 после восстановления от «дна» в $16 за баррель Brent. Во-вторых, в связи со снижением добычи в соответствии с соглашением ОПЕК++ и рыночной конъюнктурой.

Это может привести к сокращению доходов от экспорта нефти в 2,5 раза. Исключительно важно при этом следующее. Необходимость консервации работы месторождений способно привести к технической невозможности её возобновления на многих из них.

В газовой сфере, сильно зависящей от нефтяной, также наблюдается резкое сокращение потребности и уменьшение мировых цен. Это вызвалю снижение цены, например, в Европе до $50−60 за 1 тыс. кубометров, при том, что в бюджете Газпром» она заложена в $175−185.

Пандемические катаклизмы уже привели к тому, что стали резко убыточными даже флагманы отрасли — «Роснефть» и Газпром. И это по результатам первого квартала, ещё не столь плачевного для отрасли. Второй квартал, вероятно, окажется ещё тяжелее, что предопределит убыточность отрасли по итогам года.

Постепенный выход из карантина лишь ненамного улучшает ситуацию. Вероятно, нынешняя цена нефти близка к средней за год и вряд ли она поднимется выше $40. Такое положение приведёт к значительному сокращению инвестиций в нефтегазовой отрасли, приостановке разработки новых месторождений, поставит многие компании на грань рентабельности.

Текущая себестоимость добычи нефти, вероятно, будет покрываться. Она составляет $7−10 для старых месторождений и $15−20 — для новых, по оценке Минэнерго. Но при этом налоговые поступления в госбюджет от «нефтянки» могут упасть на 25−30% от экспортных пошлин, НДПИ, прочих налогов.

Бюджет России, как известно, свёрстан при цене нефти Urals в $42, 4 что примерно соответствует $45 по Brent. Всё, что ниже, вызывает дефицит бюджета, тем более, что и в других сферах происходит падение объёмов из-за пандемии.

Серьёзные риски могут представлять и относительно новые факторы. Например, всплеск заболеваний коронавирусом в Китае в мае, приведший к карантину в соседних с Хубеем регионах. Многие вирусологи говорят о возможности второй волны эпидемии из-за смягчения карантинных мер.

Кроме того, разворачивается риторика и конкретные действия по обвинению Китая в сокрытии информации о вирусе. Это способно вызвать другую «вторую волны», а именно подзабытые с начала года «торговые войны» против Китая, повышение пошлин.

Они держали в напряжении мировую экономику в 2019 году, и возобновление их стало бы крайне некстати в то время, когда, наоборот, нужно всемерно стимулировать международные поставки, спрос на товары и услуги», — пояснил эксперт.

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