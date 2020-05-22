Москва, , 13:13 — REGNUM В апреле промышленное производство в России снизилось на 6,6%.Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 мая заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«В России промышленное производство в апреле снизилось на 6,6% год к году. Это меньше, чем многие ожидали, и меньше, чем в большинстве других стран», — заявила Набиуллина.

Добывающие отрасли, доля которых в российской промышленности высока, сдержали общую негативную динамику в секторе.

«Тем не менее распространение вторичных эффектов от падения конечного спроса на смежные отрасли и снижение добычи нефти могут негативно отразиться на промышленном производстве в мае», — указала она.