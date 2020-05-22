Уфа, , 12:50 — REGNUM По итогам января-апреля текущего года число ипотечных сделок в Башкирии увеличилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба управления Росреестра по республике.

Так, за указанный период в регионе было внесено в Единый госреестр недвижимости 28 637 записей об ипотеке. При этом уточняется, что в апреле записей об ипотеке было зарегистрировано значительно меньше, чем в марте — на 25,7%. Этот факт в управлении связывают с действующим в апреле режимом самоизоляции.

Также в апреле на 32% сократилось снизился показатель регистрации ипотек с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации, либо средств целевого займа. Общее количество зарегистрированной ипотеки по договору в январе-апреле текущего года выросло на 60% — до 6 585 записей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии в январе-апреле текущего года наблюдается сокращение случаев регистрации прав и сделок с недвижимостью. Было зарегистрировано на 22% меньше прав на недвижимость, на 13,7% снизилось число зарегистрированных прав на жилье на основании договоров купли-продаж. На 19% уменьшилось количество зарегистрированных прав на недвижимость, переходящую по наследству и на 25,6% — по договорам дарения.

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