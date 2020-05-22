Москва, , 12:24 — REGNUM Прогнозы министра экономического развития РФ Максима Решетникова выглядят чересчур оптимистично, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра, согласно которому докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года.

«Этот прогноз не имеет шанса реализоваться при Силуанове и Набиуллиной. Потому что мы семь лет падали и будем падать дальше. Может быть, будет небольшой восстановительный рост во второй половине 2020 года, но это будет рост по сравнению с той ямой, в которую мы провалились. И уж точно мы не достигнем величины 2019 года. Даже и вопросов нет», — сказал Хазин.

Кроме того, он отметил, что высказанный Решетниковым прогноз о падении экономики РФ на 5% по итогам 2020 года слишком оптимистичен. Как полагает Хазин, падение будет в районе 8−10%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что в 2021 году прогнозируется восстановительный рост экономики РФ на 2,8%.