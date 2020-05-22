Москва, 22 мая 2020, 12:24 — REGNUM Прогнозы министра экономического развития РФ Максима Решетникова выглядят чересчур оптимистично, полагает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз министра, согласно которому докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года.
Кроме того, он отметил, что высказанный Решетниковым прогноз о падении экономики РФ на 5% по итогам 2020 года слишком оптимистичен. Как полагает Хазин, падение будет в районе 8−10%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что в 2021 году прогнозируется восстановительный рост экономики РФ на 2,8%.