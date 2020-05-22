Москва, , 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла поправки о льготах для арендаторов, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая. Расторгнуть договоры в упрощенном порядке сможет бизнес из списка правительства РФ как наиболее пострадавший на фоне коронавируса.

Так, право арендатора в одностороннем порядке расторгать договор аренды будет связано тем, что арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной платы, и ему в этом было отказано. Определены сроки, в течение которых это производится, — 14 дней, и в данном случае право одностороннего расторжения договора аренды возникает в том случае, если арендатору отказали.

Также был уточнен перечень объектов недвижимого имущества, подпадающих под действие закона. Кроме того, устанавливается, что обеспечительный платеж не возвращается, при этом арендатор не будет платить средства за этот период времени.

Поправки вызвали дискуссию, недовольны были прежде всего собственники торговых центров (ТЦ). Нынешней корректировкой, как отмечают в Госдуме, никто не доволен, а значит, делается вывод, достигнут компромисс.