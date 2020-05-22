Москва, , 12:23 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о дополнительных полномочиях правительства РФ, а также поддержке граждан и бизнеса на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.

Правительство получает право принимать решения, которые позволят использовать конфискованный этиловый спирт для производства антисептиков, установить особенности возврата денег за турпродукты, вводятся и ваучеры, и билеты из-за пандемии, причем речь идет о всех видах билетов, включая авиа‑ и на поезда.

Правительство расширит перечень государственных и муниципальных услуг, получить которые можно будет дистанционно.

Вводятся уточнения в законодательство о банкротстве, предусматривается вариант банкротства при действующем моратории, а также корректируются нормы об итоговой аттестации школьников — оценки могут быть проставлены без учета ЕГЭ.

Саморегулируемые организации до конца года могут выдавать займы своим членам, при этом объем займов не может превышать 50% от общего объема средств их компенсационных фондов.

Ряд норм касается условий аренды и договорных отношений арендаторов и арендодателей.

Предусматривается отсрочка по уплате административного штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней, кроме того, расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом».

Приостанавливается до 31 декабря 2021 г. действие закона о сроках проведения Всероссийской переписи населения. Сейчас установлена периодичность проведения переписи раз в десять лет.

Также повышаются пособия по уходу за ребенком.