Йошкар-Ола, , 12:20 — REGNUM Из резервного фонда правительства Марий Эл выделено 66 млн рублей на проведение мероприятий по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Средства направят на централизованную разводку кислорода, приобретение аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Также планируется закупить дополнительное оборудование для увеличения мощности лаборатории с целью идентификации коронавирусной инфекции, контейнеры для транспортировки биоматериала. Также будут закуплены медикаменты для лечения больных с подтверждённым заражением коронавирусом и боксы для транспортировки больных в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, до начала текущего месяца в Марий Эл поступили федеральные средства в размере 372,56 млн рублей, которые направили на мероприятия в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 272 млн рублей — на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда; 87,56 млн рублей — на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией; 13 млн — на закупку медицинского оборудования.

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