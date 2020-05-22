Москва, , 12:18 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса в России появились десятки новых больниц и госпиталей, в действующие стационары поступило новейшее оборудование, существенно увеличен коечный фонд, закуплены сотни аппаратов ИВЛ, открылись новые лаборатории. Как все это будут использовать после карантина? Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия, комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова российского президента Владимира Путина, сказанные недавно на совещании по строительству новых объектов здравоохранения, в частности, отметил, что глава государства верно указал на необходимость создания чёткого плана. Кроме того, доктор не исключил высокую вероятность новых эпидемий.

«Поэтому, с одной стороны, мы делаем всё, что можем, для того чтобы помочь победить коронавирус, но, с другой стороны, видимо, этого всё-таки мало, мир приспосабливается, мы же не пионеры в этом смысле.

Освободившиеся мощности можно будет использовать под больницы с очень хорошим оборудованием. Коечный фонд никогда не бывает лишним. К тому же в больницах нужно систематически проводить профилактические меры, поэтому, я думаю, ничего не пропадёт, всё будет работать», — отметил Лео Бокерия.

Напомним, ранее Лео Бокерия в эксклюзивном интервью ИА REGNUM заявил, что борьба с COVID-19 актуализировала важность той предложенной поправки к Конституции, где речь идёт об обеспечении оказания доступной и качественной медицинской помощи населению. По его словам, после того как мы проголосуем, именно публичная власть будет нести ответственность за неоказание своевременной высококвалифицированной медицинской помощи.

«С другой стороны, мы нередко сталкиваемся с тем, что если в населенном пункте (городе, районе) есть специалист по профилю, то пациенту могут отказать лечиться в стационаре более высокого уровня, чтобы деньги не уходили в другой регион или в другую ведомственную подчиненность. Эта положение всех очень беспокоит. В поправках к Конституции будет прописано, что получение своевременной высококвалифицированной помощи будет происходить на всей территории РФ. Невыполнение этого обязательства будет нарушением Конституции», — пояснил Лео Бокерия.

По его словам, с того самого момента, как поправка начнёт действовать, публичная власть будет нести конституционную ответственность за неоказание своевременной высококвалифицированной медицинской помощи гражданину Российской Федерации.

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