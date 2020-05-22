Афины , , 12:02 — REGNUM 497 греческих пляжей получили в этом году Международный знак качества, передает AMNA.

Как объявило Греческое общество защиты природы, Национальный оператор международной программы «Голубой флаг», из всех 47 стран, участвующих в программе, Греция получила 13% от общего объема наградам.

На первые места в стране вышли пляжи Крита и полуострова Халкидики.

Как подчеркивает Греческое общество защиты природы, программа действует в стране уже четвертое десятилетие, и голубые флаги над пляжами — знак отличного качества воды.

Голубые флаги присуждаются с 1987 года, основатель и международный координатор программы — Фонд Экологического Образования (Foundation for Environmental Education — FEE), со штаб-квартирой в Дании, в него входят 73 страны мира на всех континентах.