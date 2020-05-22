Киев, , 11:56 — REGNUM Аграрии Украины сегодня, 22 мая, вышли на акцию протеста против намерений правительства ввести квоты на импорт удобрений в страну.

Как сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета, в рамках протеста были перекрыты ряд основных автодорог страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

По предварительной информации, акция протеста состоялась без инцидентов и стычек.

Аграрии отмечают, что о возможности внедрения квот стало известно еще в августе 2019 года, когда межведомственной комиссией по вопросам международной торговли было инициировано расследование относительно импорта в страну азотных удобрений. Речь идет об импорте из стран-торговых партнеров Украины — страны ЕС, Персидского залива, Северной Африки, а также Турции, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Китая, США.

По информации совета, основными инициаторами данного расследования и выгодополучателями выступили предприятия, входящие в группу компаний «Остхем» Дмитрия Фирташа и «ДнепроАзот» Игоря Коломойского.

Также подчеркивается, что в настоящее время цены на азотные удобрения на внутриукраинском рынке превышают мировые в среднем на 30%, по отдельным позициям — на 43%.

В правительстве на данную акцию протеста пока не отреагировали.