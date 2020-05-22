Москва, , 11:52 — REGNUM У РФ нет шансов быстро вернуться к докризисным показателям своей экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития России Максима Решетникова, который сказал, что докризисный уровень валового внутреннего продукта России будет достигнут в первом полугодии 2022 года.

«Этот прогноз не имеет шансов сбыться, просто потому что мир имеет крайне мало шансов достичь этого уровня в первой половине следующего года, — сказал Делягин. — А Россия, которая от мира отстаёт, в том числе благодаря политике господина Решетникова, тем более таких шансов не имеет. Другое дело, что эта ошибка извинительна. Господа одичалые строят блатной феодализм, и кругозор у них крайне узкий. И они просто не понимают, что мир входит в глобальную депрессию. Они думают, что это какой-то разовый кризис, как в 1997—1999 годах. Или как в 2004 году, или в 2008. И они просто не подозревают, что бывают другие кризисы. Люди, которые учились в школе, понимают, что бывает такая штука, как общемировая депрессия. Но одичалым строителям блатного феодализма такое знание не нужно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Решетников заявил, что его ведомство ожидает по итогам 2020 года спада экономики на 5%. В 2021 году прогнозируется восстановительный рост на 2,8%, в 2022 году — на 3%, в 2023 году — на 3,1%.