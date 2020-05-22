Тбилиси, , 11:43 — REGNUM После отмены чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии запрет на работу общественного транспорта останется в силе. Об этом 22 мая на совещании Межведомственного координационного совета заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он пояснил, что общественный транспорт является наиболее опасным местом, где может передаваться инфекция, поэтому его работа пока не будет возобновлена.

Гахария добавил, что пока также не разрешат открыться торговым центрам и спортивным залам.

Напомним, режим ЧП был введен в Грузии для профилактики эпидемии коронавируса с 21 марта. Его срок действия заканчивается с 23 мая. С этого времени также перестанет действовать комендантский час.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии частично снимут запрет на перевозку более двух пассажиров