Нижний Новгород, , 11:14 — REGNUM Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области за май 2020 года подало в арбитраж региона 17 банкротных исков к различным юрлицам. Часть дел уже принята к производству, а часть нет. 18-й иск поступил в арбитраж Москвы 21 мая 2020 года к к работающему в сфере рекламы ООО «Сфера», но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

17 компаний-ответчиков «прописаны» в Нижегородской области. За 7 мая 2020 года министерство подало иски к строительному ООО «Нижегородспецгидрострой» (сумма долга — 922 441,1 рубля), ООО «Юнит-НН» (сумма долга — 1 109 555,67 рубля, работает в сфере розничной торговли овощами и фруктами) и ООО «Авто» (сумма претензий — 1 845 417,72 рубля, работает в сфере управления нежилой недвижимостью).

Больше всего исковых заявлений было подано 13 мая — девять требований о банкротстве. Среди ответчиков — юрлица, занимающиеся подготовкой строительной площадки, управлением недвижимым имуществом, техобслуживанием и ремонтом автомобилей, строительством жилья, перевозками и строительством инженерных коммуникаций.

Наибольшее число ответчиков, фигурирующих в претензиях министерства, работают именно в строительной отрасли и смежных с нею.