Москва, , 10:58 — REGNUM Президент США Дональд Трамп постарается довести накал массовой антикитайской истерии до предела, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM.

«И Китай, скорее всего, не будет особо возражать, — сказал Вассерман. — Поскольку он сейчас уже делает очень много для того, чтобы заместить внешний рынок внутренним. А кроме того, РФ делает очень многое для создания единого экономического пространства, включающего в себя Индию и Китай. Это пространство окажется в принципе совершенно независимо от того, как разворачиваются экономические и политические события во всём остальном мире. Причём именно Россия способна создать такое пространство. Без неё Индия и Китай не справятся с многовековыми межцивилизационными разногласиями. Более того, именно Россия на несколько поколений вперёд будет на этом пространстве главным источником новых разработок и, что ещё гораздо важнее, главным источником научных исследований, обеспечивающих саму возможность новых разработок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что противостояние Китая и США в условиях распространения коронавирусной инфекции может принять новую форму.