Киев, , 10:49 — REGNUM Одесский морской порт впервые в истории Украины принял танкер с «легкой техасской» нефтью (сорт West Texas Intermediate — WTI), сообщила пресс-служба порта.

В сообщении отмечается, что 21 мая в нефтяную гавань порта Одессы был заведен и поставлен к причалу 244-метровый танкер UMLMA (флаг Катара), который доставил 76,43 тысячи тонн нефти.

Источник также отмечает, что в роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР. Подчеркивается, что сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле, когда цены на американскую нефть WTI продемонстрировали самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов, на Украине решили как-то извлечь выгоду из этой ситуации. В частности, в «Нафтогазе» заявили, что в распоряжении Украины есть «огромная нефтетранспортная система», где можно хранить нефть. Впрочем, на государственном уровне каких-либо действий в данном направлении не состоялось.