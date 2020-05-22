Москва, , 10:48 — REGNUM Госдума оперативно принимает законы, направленные на поддержку граждан и бизнеса на фоне пандемии коронавируса, и работа продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 мая заявил член комитета Госдумы по экономполитике Денис Москвин («Единая Россия»).

«Госдума уже приняла ряд так называемых антикризисных законов. В частности, для тех, кто оказался в сложном финансовом положении из-за пандемии введены кредитные каникулы, увеличены выплаты по больничным, разрешена продажа безрецептурных лекарств через интернет, упрощены некоторые бюрократические процедуры, работа многих социальных учреждений переведена в онлайн, отменены штрафы и пени за неуплату услуг ЖКХ. Также принято решение временно приостановить проверку бизнеса, введены дополнительные налоговые послабления, государство обеспечит кредиты предприятий для выплаты зарплаты сотрудникам, увеличен срок предоставления бюджетных кредитов. По инициативе «Единой России» введены послабления и для некоммерческого сектора. И работа в этом направлении сейчас продолжается», — заявил Москвин.

Парламентарий отметил согласованность действий всех уровней власти.

«Что касается согласованности действий и оперативности принятия мер, то на мой взгляд, здесь все органы власти сейчас довольно убедительно реагируют на возникающие вызовы. Задачи, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, максимально оперативно получают законодательное обеспечение в Государственной думе, после чего правительство разрабатывает все необходимые правовые документы для их реализации. В ситуации, когда поддержка нужна всем: и жителям, и бизнесу, и некоммерческому сектору, причем, нужна здесь и сейчас, не должно быть разлаженности действий, тем более обусловленной политическими причинами», — подчеркнул он.

Госдума на пленарном заседании в третьем чтении обсудит очередной масштабный пакет мер поддержки бизнеса и граждан, включая налоговые послабления. Предполагается, что парламентарии примут постановления с дополнительными предложениями, документ будет направлен в правительство РФ для проработки.