Москва, , 10:45 — REGNUM В Москве 9 июня 2020 года пройдёт аукцион на выбор проектировщика, в задачи которого входит разработка проектной и рабочей документации для межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка. Начальная цена тендера, объявленного АО «Мосинжпроект», составляет 346 225 450,28 рубля, передаёт ИА REGNUM.

Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 77:17:0120316:3696 общей площадью 4,7 га. По данным публичной кадастровой карты, надел предназначен для размещения иных объектов общественно-делового значения, обеспечивающих жизнь граждан, по документу — под культурное развитие. Кадастровая стоимость участка — 203 748 531,61 рубля.

Проектирование будет финансироваться в рамках адресной инвестиционной программы города Москвы на 2019—2022 годы. Его должны выполнить к 19 ноября 2020 года.

Реализация проекта рассчитана на два этапа, первый из которых включает строительство фондохранилища музеев, подведомственных департаменту культуры Москвы, а второй — строительство зоны общественного пространства и фондохранилища музеев федерального ведения.

Общая площадь проектируемых сооружений должна составить 70 тыс. кв. м, включая фондохранилище общей площадью 20 тыс. кв. м для 23 музеев Москвы.