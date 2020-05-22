Москва, , 10:43 — REGNUM С января по апрель 2020 года с российских конвейеров сошло 353 тыс. легковых машин, что на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

В апреле в РФ было произведено 30 тыс. автомобилей. Это на 79,2% меньше, чем год назад. И это несмотря на то, что большинство автопредприятий России, которые с 30 марта текущего года приостановили производство машин во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о дополнительных мерах по предотвращению распространения нового коронавируса, в апреле возобновили свою работу.

Что же касается производства грузовиков, то их за отчётный период с конвейеров российских заводов сошло 9,1 тыс. экземпляров, что на 36,5% меньше прошлогоднего результата.

Напомним, на предприятии «Автотор» в Калининграде стартовала сборка кроссовера BMW X6 нового поколения и компактного кроссовера KIA Seltos.

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