Москва, , 10:36 — REGNUM С начала мая в Москве остановили работу 32 предприятий за невыполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщили 22 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди нарушений — невыполнение требований по разметке и соблюдению социальной дистанции, непроведение термометрии до начала работы и в продолжение рабочей смены, отсутствие бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха, запаса дезинфицирующих средств, кожных антисептиков, запаса масок и перчаток, несоблюдение требований по кратности проведения уборки и обработки поверхностей.

«По результатам проведённых проверок с 1 мая приостановлена деятельность 32 объектов, в том числе по решению суда приостановлена работа шести объектов, в 26 случаях применялся временный запрет деятельности», — говорится в информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 94% предприятий Москвы соблюдают противоэпидемиологические правила.