Москва, , 10:35 — REGNUM Для президента Америки Дональда Трампа самое важное — это демонтаж существующей в мире системы глобального разделения труда, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 22 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя решение Белого дома признать факт долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем.

«Самое важное для президента Трампа — это демонтаж существующей в мире системы глобального разделения труда, основанной на принципе узкой специализации целых стран. Трампа потому и избрали президентом, — сказал Вассерман. — Эта система между тем оказалась катастрофически провальной. Она привела к совершенно жуткому и катастрофическому падению производительности труда в расчёте на одного живущего. Из-за неё большая часть живущих сделалась неработающими. И сейчас для Трампа первоочередная задача — демонтаж этой системы. Ну, а поскольку на носу выборы, то ему надо любой ценой и любым способом показать, что он это своё предвыборное обещание успешно выполняет. Поэтому сейчас так резко обострились взаимоотношения между Китаем и США».

Поэтому, как пояснил Вассерман, для США совершенно независимо от пандемии сейчас первоочередная задача — это борьба с Китаем.

«Эпидемия эпидемией, а выборы по расписанию», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Белого дома подготовила доклад «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике», в котором сказано, что Соединённые Штаты признают долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем.